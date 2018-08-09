Экранный «муж» Дегтяревой из «Вечного зова» поделился воспоминаниями об актрисе

Народный артист России, обладатель Государственной премии СССР Николай Иванов сыграл супруга Тамары Дегтяревой в фильме «Вечный зов». Актриса скончалась в четверг, 9 августа.

Дегтярева запомнилась россиянам многими ролями. Одной из них стала роль Агаты Савельевой в сериале «Вечный зов». Агентство Nation News связалось с ее экранным «мужем» Николаем Иваном.

Артист отметил, что его «супруга» была удивительным и замечательным человеком. Иванову доставляло удовольствие играть с ней, находиться в кадре. Дегтярева предлагала множество идей и сама подхватывала предложения коллег.