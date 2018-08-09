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Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

 Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания
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16:32   9 Августа 2018
Россия

Экранный «муж» Дегтяревой из «Вечного зова» поделился воспоминаниями об актрисе

Экранный «муж» Дегтяревой из «Вечного зова» поделился воспоминаниями об актрисе

Народный артист России, обладатель Государственной премии СССР Николай Иванов сыграл супруга Тамары Дегтяревой в фильме «Вечный зов». Актриса скончалась в четверг, 9 августа.

Дегтярева запомнилась россиянам многими ролями. Одной из них стала роль Агаты Савельевой в сериале «Вечный зов». Агентство Nation News связалось с ее экранным «мужем» Николаем Иваном.

Артист отметил, что его «супруга» была удивительным и замечательным человеком. Иванову доставляло удовольствие играть с ней, находиться в кадре. Дегтярева предлагала множество идей и сама подхватывала предложения коллег.

«Было счастье с ней играть», — подчеркнул актер.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #татьяна дегтярева #вечный зов сериал
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