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16:19   9 Августа 2018
Весь мир

Госдеп: США не планируют вводить прямые санкции против «Аэрофлота»

Госдеп: США не планируют вводить прямые санкции против «Аэрофлота»

Соединенные Штаты не собираются вводить прямые санкции в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот», а попадет ли она под презумпцию отказа будет зависеть от того, подаст ли кто-нибудь обращение за экспортной лицензией.

Об этом, отвечая в ходе телефонного брифинга на соответствующий вопрос журналистов, в четверг заявил представитель Госдепартамента США. Его слова приводит агентство ТАСС.

«В той степени, в которой «Аэрофлот» является компанией, которой владеет и финансирует российское государство, и в случае, если кто-либо из «Аэрофлота» обратится за лицензией на поставку товаров, которые попадают под контроль, тогда, я думаю, это попадет под презумпцию отказа», - заявил американский дипломат, в частности.

При этом он отметил, что это может произойти, а может и не произойти – в зависимости от того, обратиться ли кто-нибудь за экспортной лицензией на перевозку продукции, которая попадает под ограничения.

Напомним: ранее группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект о новых «драконовских» санкциях в отношении РФ.

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Автор: Александр Люблинский
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