Следствие по «делу Скрипалей» ездит по замкнутой карусели — Захарова

Все крутится вокруг британского правительства и лаборатории, которая находится неподалеку от Солсбери и Эймсбери, уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ее слова передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Дипломат заявила, что, прежде всего, следователям нужно сосредоточиться на вопросе, почему два случая химического отравления произошли в непосредственной близости от лаборатории. Случайно ли это. Нужно расследовать это обстоятельство.

Кроме того, подчеркнула Захарова, «дело Скрипалей» все больше напоминает пропагандистскую игру. Ситуация все больше запутывается. И, конечно же, немалую роль в этом играет давление, которое оказывается на британских следователей. Сюда относятся и новые санкции США. Ни о какой независимости следствия в таких условия речи идти не может. В конце концов правоохранители представляют, что произойдет с их карьерой, если подобные ограничения принимаются против целых государств.

В среду администрация США объявила о введении новых санкций против России. В этот раз американцы решили «ответить» на якобы применение россиянами в британском Солсбери химического оружия.