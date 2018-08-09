Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Украинский композитор пытался въехать в Европейский союз на автомобиле через пропускной пункт «Лужники — Берегшурань» в Закарпатской области.

По информации Государственной миграционной службы Украины, венгерские пограничники задержали Константина Меладзе и забрали загранпаспорт. Предварительно, композитора заподозрили в подделке штампа. Меладзе запретили въезжать в Евросоюз до 2020 года, передает украинский «Канал 24».

Пресс-секретарь Константина Меладзе прокомментировала информацию о задержании композитора на границе Украины и Венгрии. По ее словам, Меладзе в понедельник, 6 августа, в Венгрию не ездил.