Мы в соц.сетях:
Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

 Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

 Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания
Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

 Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms

Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms
Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

 Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

 Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания
Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

 Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms

Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms
16:17   9 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Украинский композитор пытался въехать в Европейский союз на автомобиле через пропускной пункт «Лужники — Берегшурань» в Закарпатской области.

По информации Государственной миграционной службы Украины, венгерские пограничники задержали Константина Меладзе и забрали загранпаспорт. Предварительно, композитора заподозрили в подделке штампа. Меладзе запретили въезжать в Евросоюз до 2020 года, передает украинский «Канал 24».

Пресс-секретарь Константина Меладзе прокомментировала информацию о задержании композитора на границе Украины и Венгрии. По ее словам, Меладзе в понедельник, 6 августа, в Венгрию не ездил.

«Даю вам честное пионерское», — сказала пресс-секретарь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#украина #общество #меладзе #лужники #берегшурань
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...