МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

Москва делает все для улучшения условий пребывания Марии Бутиной в американской тюрьме и будет добиваться соблюдения ее прав, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ее слова передает в четверг корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Марию Бутину задержали в США в день встречи в Хельсинки российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее обвиняют в шпионаже и работе на территории Штатов в качестве иностранного агента, а именно, российского. В настоящее время ее содержат в американской тюрьме.

Захарова рассказала, что на россиянку в месте заключения оказывают психологическое давление, отказывают ей в медицинской помощи, а также ежедневно обыскивают ее камеру. На других заключенных так не давят.

В МИД уверены, что американские правоохранители хотят добиться от Бутиной признания вины. Очевидно, что обвинения против россиянки надуманы, а все дело имеет политическую подоплеку. Россия требует, чтобы преследование Бутиной прекратили и немедленно отпустили девушку.