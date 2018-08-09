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Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

 Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

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16:04   9 Августа 2018
Весь мир

МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

Москва делает все для улучшения условий пребывания Марии Бутиной в американской тюрьме и будет добиваться соблюдения ее прав, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ее слова передает в четверг корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Марию Бутину задержали в США в день встречи в Хельсинки российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее обвиняют в шпионаже и работе на территории Штатов в качестве иностранного агента, а именно, российского. В настоящее время ее содержат в американской тюрьме.

Захарова рассказала, что на россиянку в месте заключения оказывают психологическое давление, отказывают ей в медицинской помощи, а также ежедневно обыскивают ее камеру. На других заключенных так не давят. 

В МИД уверены, что американские правоохранители хотят добиться от Бутиной признания вины. Очевидно, что обвинения против россиянки надуманы, а все дело имеет политическую подоплеку. Россия требует, чтобы преследование Бутиной прекратили и немедленно отпустили девушку.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #мид #политика #весь мир #бутина
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