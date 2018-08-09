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15:56   9 Августа 2018
Россия

Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет

Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет

Министр культуры Владимир Мединский уверен, что кинематография может спокойно развиваться в России только в случае того, если будет детально продумана система государственного протекционизма и поддержки этой сферы.  

Он подчеркнул, что ни одна страна в мире, которая хочет, чтобы ее национальный кинематограф развивался, не сможет составить конкуренцию Голливуду. 

«В каждой стране, где существует индустрия национального кино, существует комплексная система протекционистских мер», — добавил министр.

При этом глава Минкульта заявил, что Россия «занимает неразумно либеральную позицию по отношению к голливудской экспансии». Однако за последние пять или шесть лет отечественная киноиндустрия совершила ощутимый рывок. Сейчас доля российского кино составляет примерно 35 процентов в прокате.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #мединский #культура #кино #кинематограф #протекционизм
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