Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет

Министр культуры Владимир Мединский уверен, что кинематография может спокойно развиваться в России только в случае того, если будет детально продумана система государственного протекционизма и поддержки этой сферы.

Он подчеркнул, что ни одна страна в мире, которая хочет, чтобы ее национальный кинематограф развивался, не сможет составить конкуренцию Голливуду.

«В каждой стране, где существует индустрия национального кино, существует комплексная система протекционистских мер», — добавил министр.

При этом глава Минкульта заявил, что Россия «занимает неразумно либеральную позицию по отношению к голливудской экспансии». Однако за последние пять или шесть лет отечественная киноиндустрия совершила ощутимый рывок. Сейчас доля российского кино составляет примерно 35 процентов в прокате.