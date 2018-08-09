США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

Новый пакет антироссийских санкций прокомментировала официальный представитель МИД РФ в ходе брифинга.

Она назвала инцидент в Солсбери новым предлогом для введения очередных санкций и добавила, что США используют «дело Скрипалей» в качестве инструмента демонизации России, передает корреспондент информагентства «Политика сегодня».

Дипломат напомнила, что Лондон так и не предоставил ни единого доказательства причастности Москвы к якобы имевшему место быть отправлению четы Скрипалей. Тем не менее, отсутствие свидетельств происшествия не помешало США ввести новые ограничения, условия снятия которых заведомо неприемлемы для РФ.

«Вместо того чтобы заняться поиском путей улучшения отношений с РФ Вашингтон бросил все силы на ухудшение. США стремятся удержать эту тему (инцидент в британском Солсбери – прим. «ПС») в качестве инструмента демонизации нашей страны. Всем прекрасно известно, РФ еще в прошлом году полностью ликвидировало химоружие в отличие от США», – возмутилась Захарова.

На фоне этого обвинения со стороны американского правительства выглядят цинично.

Она заверила, что Москва займется поиском ответных мер на этот шаг Вашингтона.