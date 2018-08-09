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15:56   9 Августа 2018
Россия

Суд лишил Смолова водительских прав

Суд лишил Смолова водительских прав

Российский футболист Федор Смолов, который неделю назад попал в Краснодаре в ДТП, в четверг решением суда был лишен права управлять автомобилем на один год.

Об этом из зала суда сообщает ТАСС.

«Суд постановил <....> лишить Смолова Федора Михайловича права управления транспортным средством на 1 год», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что сам футболист на заседание Октябрьского районного суда в городе Краснодар не явился. По словам его представителя, Федор Смолов признает свою вину и к настоящему моменту полностью возместил весь ущерб, а на заседание он не пришел, так как находится в командировке.

Суд лишил Смолова водительских прав

Напомним: ДТП в Краснодаре с участием футболиста Смолова произошло в ночь на 1 августа. Сообщалось, что дорогая иномарка, за рулем которой мог находится на тот момент игрок ФК «Краснодар» Федор Смолов, врезалась в дорожные ограждения. При этом отмечалось, что футболист не пострадал, но машине и дорожному ограждению нанесен ущерб. В мэрии Краснодара ущерб, причиненный дорожному ограждению, оценили в 58,6 тысяч рублей.

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Автор: Александр Люблинский
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