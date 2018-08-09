Захарова: Послы РФ встретились с руководством жандармерии ЦАР

Дипломатов ознакомили с материалами дела, дали поговорить с водителем, который вез российский журналистов и стал очевидцем произошедшего, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», из показаний шофера стало известно, что журналисты познакомились с ним в кафе в Банги. Мужчина предложил помощь, узнав, что россияне хотят попасть в лагерь Мубанга. Военные ЦАР в этом отказали россиянам, поскольку те не имели нужных документов.

Водитель повез их в обход через город Бамбари. Там они сделали остановку и пообщались с местными жителями. Шофера попросили поехать в Декоа, то есть, изменить маршрут.

В 18.30 автомобиль остановил патруль, который попросил не ехать дальше, поскольку за пределами находится неконтролируемая властью территория. Журналисты приняли решение ехать дальше. Несмотря на спор с военными, россиян пропустили. Между 20 и 21 часами вечера на них напали.

Правоохранительные органы Центральноафриканской Республики ведут расследование дальше. Важную информацию можно получить из ноутбука и телефона одного из погибших, считают в полиции.

СК РФ предложил помощь жандармерии африканской страны. В ЦАР заявили, что готовы принять следователей и организовать выезды на место преступления. В МИД приветствовали готовность жандармерии помочь с расследованием.