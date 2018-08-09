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15:48   9 Августа 2018
Весь мир

Захарова: Более трех миллионов беженцев в Сирии вернулись домой

Захарова: Более трех миллионов беженцев в Сирии вернулись домой

Еще свыше миллиона человек, находящиеся в настоящий момент за границей, могут вернуться в САР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Слова дипломата передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Захарова уточнила, что в сирийский город Эр-Растан после победы над террористами уже вернулись более 1,5 тысячи жителей.

В целом, указала дипломат, ситуация в Сирии остается напряженной. Тем не менее в ее развитии закрепилась положительная динамика: проправительственным силам удалось полностью уничтожить террористов на юго-западе страны, вернуть под контроль границы Иордании. Общество Красного Полумесяца при поддержке ООН направило в Даръа продуктовые наборы.

Кроме того, за прошедший месяц по крайней мере 500 боевиков воспользовались амнистией Дамаска. Тем временем сирийская армия борется с террористами в провинции Идлиб  и в горных районах Латакии. А авиация и артиллерия работают на востоке Сувейда.

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Автор: Юлия Халус
#россия #захарова #сирия #политика #весь мир
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