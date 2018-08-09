Каждый в Тунисе считает необходимым крикнуть «гуд эс, гуд пусси»

Девушки из России съездили в Тунис. И им не понравилось.

Семь лет миновало с тех пор, как президент Туниса Бен Али бежал из страны, спасаясь от волны народного негодования во время Жасминовой революции. Режим чрезвычайного положения действовал в Тунисе до марта 2014 года. Сегодня бывшая французская колония принимает туристов, хотя спрос на путевки у российских туроператов постепенно снижается. Возвращается на рынок Турция. Угасающий интерес к Тунису исключительно причинами экономического характера не обусловлен. В стране сохраняется напряженная социальная обстановка и присутствует террористическая угроза.

Прельщаются достопримечательностями и курортами государства из ожерелья Магриба немногие. А возвращаются с неоднозначными впечатлениями. Российские туристки Юлия и Анна (имена изменены) отправились в Тунис в июне этого года. Страна казалась привлекательной. Цены на путевки не кусались, отдыхать предстояло на побережье Средиземного моря в окружении восточного колорита. Так себе представляли девушки африканское государство перед поездкой. Реальность оказалось иной.

«Там было очень жарко и чрезвычайно грязно. – поделилась впечатлениям с «ПС» Анна. – Пожалуй, хуже, чем в Индии. Когда мы ехали в Сахару, проезжали целые поля, заваленные грязью. Плюс грязь в городах, на обочинах».

Помимо полной антисанитарии и запустения путешественницу ужаснуло отношение местных мужчин к европейским женщинам.

«Мы жили в районе, где были одни местные, и практически не было европейцев. У тунисцев какое-то нездоровое отношение к белым женщинам. Даже если ты скромно себя ведешь и идешь в сарафане. Каждый считает необходимым крикнуть «гуд эс, гуд пуси» и предложить секс. Как-то это все диковато было и противно. Даже в море могут подныривать под тебя и пытаться дотронуться», - сетует Анна.

Как оказалось, у некоторых представителей арабского населения заведено не только выкрикивать скабрезные реплики, но и настойчиво добиваться внимания туристок. Отправившись вечером в соседний город, девушки заметили «хвост». Их неустанно преследовал странный невзрачный тунисец.

«Сначала ничего не говорил, а потом спрашивал, можно ли к нам подсесть. Мы говорили, нет, но он отвечал спасибо и садился. Было жутковато. В конце концов, мы не выдержали и рванули со скамейки до остановки. К счастью, этот тип за нами не побежал», - говорит Анна.

Сотрудников правопорядка за семь дней пребывания в прибрежных городах девушки заметили дважды. Двое полицейских скучали неподалеку от отеля, еще трое курили у причала в соседнем городе. Во время прогулок по городу россиянки старались не терять бдительность. Следили за сумками, так как в стране действует множество карманников. Но рассказчице повезло. На вещи никто не покушался.

По словам Анны, лучшее, что есть в Тунисе – это Сахара. В бескрайних песках нашли себе прибежище берберы, которые всегда открыты для туристов с деньгами. Незабываемым оказался рассвет на соленом озере и места, где проходили съемки отдельных эпизодов «Звездных войн». Но рекомендовать Тунис друзьям и знакомым путешественницы не будут.