Лавров 13-14 августа проведет переговоры с главой МИД Турции

О предстоящей встрече главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Переговоры пройдут по инициативе турецкой стороны. Также Лавров посетит совещание послов и представителей Турции, где позже выступит с заявлением.

Лавров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудит экономические отношения между Россией и Турцией, реализацию «Турецкого потока», АЭС Аккую и развитие сотрудничества Москвы и Анкары.