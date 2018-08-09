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15:29   9 Августа 2018
Весь мир

Замглавы МИД обсудил с послом Эстонии двусторонний диалог

Замглавы МИД обсудил с послом Эстонии двусторонний диалог

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко обсудил с новым послом Эстонии в Москве Маргусом Лайдре необходимые шаги для того, чтобы начать диалог между двумя странами.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что стороны поговорили не только о двусторонних отношениях и их проблемных сферах, но и об актуальных международных вопросах. Во время встречи Лайдре вручил Грушко верительные грамоты.

Замглавы МИД обсудил с послом Эстонии двусторонний диалог

Ранее в департаменте внешней разведки Эстонии заявили, что среди лидеров мнения в республике (журналистов, бизнесменов, политиков) есть люди, которых подозревают в том, что они являются «агентами влияния» России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда подчеркнула, что эти заявления являются самой настоящей спекуляцией, которая просто отвлекает граждан республики от внутренних проблем. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #эстония #политика #грушко
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