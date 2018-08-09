Замглавы МИД обсудил с послом Эстонии двусторонний диалог
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко обсудил с новым послом Эстонии в Москве Маргусом Лайдре необходимые шаги для того, чтобы начать диалог между двумя странами.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что стороны поговорили не только о двусторонних отношениях и их проблемных сферах, но и об актуальных международных вопросах. Во время встречи Лайдре вручил Грушко верительные грамоты.
Ранее в департаменте внешней разведки Эстонии заявили, что среди лидеров мнения в республике (журналистов, бизнесменов, политиков) есть люди, которых подозревают в том, что они являются «агентами влияния» России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда подчеркнула, что эти заявления являются самой настоящей спекуляцией, которая просто отвлекает граждан республики от внутренних проблем.