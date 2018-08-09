Сто евро за свинью: Минсельхоз Литвы пообещал фермерам выплаты за отказ от свиноводства

За отказ от выращивания свиней Министерство сельского хозяйства Литвы готово платить фермерам, передает Sputnik Литва.

О плане литовского Минсельхоза по борьбе с распространением вспышки африканской чумы свиней (АЧС) рассказал глава ведомства Гедрюс Сурплис. Он заверил местное население в отсутствии угрозы и подчеркнул, что ситуация под контролем. Для минимизации опасности, ведомство готово оплачивать расходы фермеров, оказавшихся в районах распространения АЧС, за отказ от свиноводства. За каждую свинью фермеры получат по сто евро, а также им оплатят покупку других животных на полторы тысячи евро.

Отказавшиеся от выращивания поросят смогут воспользоваться предложением Минсельхоза уже в сентябре.

По словам Сурпулиса, суммарно на поддержку фермеров, которые вынуждены прекратить разводить свиней планируется выделить порядка трех миллионов евро.