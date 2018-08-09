Мы в соц.сетях:
США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

 Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет

Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет
Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

 Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября

Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября
МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

 Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию

Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию
США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

 Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет

Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет
Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

 Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября

Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября
МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

 Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию

Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию
15:13   9 Августа 2018
Россия

Народная артистка России Тамара Дегтярева умерла на 75-м году жизни

Народная артистка России Тамара Дегтярева умерла на 75-м году жизни

Актриса московского театра «Современник» скончалась в четверг, 9 августа, после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба театра.

Коллеги Дегтяревой вспоминают, что женщина не могла жить без театра. Даже в инвалидном кремле она продолжала выходить на сцену. Актриса была неотъемлемой частью «Современника». Она мужественно боролась с болезнью, однако не смогла ее победить.

Источник в театре в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) уточнил, что Тамара Дегтярева скончалась из-за остановки сердца. Она долгое время боролась с диабетом. Из-за болезни у артистки начались проблемы с сосудами.

Когда именно пройдут прощание и похороны актрисы, пока неизвестно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#москва #россия #культура #общество #современник #тамара дегтярева
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...