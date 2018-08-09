Народная артистка России Тамара Дегтярева умерла на 75-м году жизни

Актриса московского театра «Современник» скончалась в четверг, 9 августа, после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба театра.

Коллеги Дегтяревой вспоминают, что женщина не могла жить без театра. Даже в инвалидном кремле она продолжала выходить на сцену. Актриса была неотъемлемой частью «Современника». Она мужественно боролась с болезнью, однако не смогла ее победить.

Источник в театре в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) уточнил, что Тамара Дегтярева скончалась из-за остановки сердца. Она долгое время боролась с диабетом. Из-за болезни у артистки начались проблемы с сосудами.

Когда именно пройдут прощание и похороны актрисы, пока неизвестно.