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 Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию

Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию
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 Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию

Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию
15:49   9 Августа 2018
Весь мир

Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию

Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию

В консервативной партии британского правительства будет проведено расследование в отношении бывшего министра иностранных дел и члена партии Бориса Джонсона.

Проверка стала необходимой после множественных жалоб на неудачную шутку Джонсона о женщинах, которые носят традиционный головной убор никаб. По сообщениям британского BBC, следует выяснить, нарушен ли консерватором кодекс поведения. Жалобы будут рассматриваться в строго конфиденциальном порядке независимой комиссией.

Замечания бывший министр начал получать после выхода своей статьи, в которой высказал свое отношение к идее запрета на ношение головных уборов закрывающих лицо, с узкой прорезью для глаз. Он выразил свое несогласие с предложением запретить ношение бурок или никабов, но при этом указал, что считает «смехотворным» , что «кто-то хочет ходить по улицам, выглядя при этом как почтовый ящик».

Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию

К извинениям экс-главу МИДа призвали уже многие политики. Среди них премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Государственный министр Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт, и первая женщина-мусульманка, вошедшая в состав правящего кабинета в Великобритании, Саида Варси. Варси также потребовала наказания Джонсона, в случае отсутствия извинений.

До данным BBC, политик не собирается просить прощения за сравнение.

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Автор: Анна Манц
#великобритания #джонсон #консерваторы #никаб
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