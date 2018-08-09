Роспотребнадзор рекомендует не пускать на работу сотрудников, заболевших гриппом

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) выпустила в четверг постановление, в котором руководителям организаций рекомендуется не допускать к работе сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ.

Постановление подписано главным санитарным врачом России Анной Поповой. В частности, в документе говорится:

«В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ; обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания».

Кроме того, руководителям рекомендуется провести работы по организации иммунизации сотрудников. В том случае, если сотрудники работают в зимний период на открытом воздухе, руководство должно принять меры, чтобы не допустить их переохлаждения, а также обеспечить им помещение для приема пищи и обогрева.

Как сообщает Все мирная организация здравоохранения (ВОЗ), в течение сезона 2018-2019 годов прогнозируется, что люди будут болеть гриппом В и гриппом А - H3N2 и H1N1.

Каждый год в сентябре отмечается всплеск негриппозной заболеваемости ОРВИ – это связано с массовым возвращением в офисы сотрудников из отпусков. Вспышки гриппа начинаются позднее и приходятся традиционно на период с января по март. Вакцинирование от гриппа проводится каждый год с конца августа по начало декабря.