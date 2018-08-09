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14:59   9 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября

Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября

Решением апелляционного суда города Киев народный депутат Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в здании Верховной Рады, оставлена под арестом вплоть до 7 сентября.

Об этом в четверг 9 августа сообщает адвокат нардепа Константин Глоба, отметив, что апелляция была подана на решение Шевченковского районного суда Киева продлить арест Надежды Савченко еще на два месяца.

«Отменили решение Шевченковского райсуда и продлили ту же меру пресечения. По факту осталось то же, что и было», - рассказал адвокат журналистам по окончании заседания.

При этом телеканал «112 Украина» сообщает, что основания, на которых суд принял решение оставить надежду Савченко под арестом еще на месяц, станут ясны после оглашения полного текста решения суда, за которым защита намерена обратиться. Также отмечается, что решение Апелляционного суда Киева адвокаты Савченко планируют оспорить в ЕСПЧ.

Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября

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Автор: Александр Люблинский
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