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15:08   9 Августа 2018
Россия

Учитель из Петербурга осужден на пять лет за организацию теракта в Казанском соборе

Учитель из Петербурга осужден на пять лет за организацию теракта в Казанском соборе

О решении суда в отношении петербургского преподавателя иностранного языка сообщил корреспондент ТАСС.

Московский окружной военный суд завершил выездное заседание в Петербурге. Учителя английского языка Евгения Ефимова признали виновным в организации и подготовке теракта на территории Казанского собора. Судья Кифоренка постановил арестовать преступника по обвинению в подготовке теракта. Он избрал против учителя меру наказания в виде пяти лет колонии строгого режима. Помимо этого Ефимов получил штраф в размере 100 тысяч рублей. 

 

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Автор: Екатерина Розина
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