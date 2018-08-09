Учитель из Петербурга осужден на пять лет за организацию теракта в Казанском соборе

О решении суда в отношении петербургского преподавателя иностранного языка сообщил корреспондент ТАСС.

Московский окружной военный суд завершил выездное заседание в Петербурге. Учителя английского языка Евгения Ефимова признали виновным в организации и подготовке теракта на территории Казанского собора. Судья Кифоренка постановил арестовать преступника по обвинению в подготовке теракта. Он избрал против учителя меру наказания в виде пяти лет колонии строгого режима. Помимо этого Ефимов получил штраф в размере 100 тысяч рублей.