Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что правительства Северной и Южной Осетии основывают двустороннее сотрудничество на взаимопонимании и взаимопомощи.

Политики встретились в четверг в Москве. Они обсудили социально-экономическое развитие региона. Кроме того, президент России поинтересовался у Битарова, как у соседствующих республик складываются отношения.

«Мы один народ, культура одна, язык», — отметил глава республики.

В 2008 году Грузия нанесла по Южной Осетии удар, разрушив часть ее столицы Цхинвала.