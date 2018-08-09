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Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

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15:07   9 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что правительства Северной и Южной Осетии основывают двустороннее сотрудничество на взаимопонимании и взаимопомощи. 

Политики встретились в четверг в Москве. Они обсудили социально-экономическое развитие региона. Кроме того, президент России поинтересовался у Битарова, как у соседствующих республик складываются отношения. 

«Мы один народ, культура одна, язык»,  — отметил глава республики.

В 2008 году Грузия нанесла по Южной Осетии удар, разрушив часть ее столицы Цхинвала. 

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Автор: Виктория Разумовская
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