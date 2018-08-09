Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что правительства Северной и Южной Осетии основывают двустороннее сотрудничество на взаимопонимании и взаимопомощи.
Политики встретились в четверг в Москве. Они обсудили социально-экономическое развитие региона. Кроме того, президент России поинтересовался у Битарова, как у соседствующих республик складываются отношения.
«Мы один народ, культура одна, язык», — отметил глава республики.
В 2008 году Грузия нанесла по Южной Осетии удар, разрушив часть ее столицы Цхинвала.