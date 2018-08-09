Союз кошельков: россиян удивила инициатива депутата по брачным контрактам
Инициативу направил на имя председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
Согласно документу, молодожены бесплатно заключат брачный контракт в районных отделениях загсов. Депутат отметил, что до 70 процентов заключаемых браков в РФ заканчиваются скорым разводом и болезненным разделом нажитого имущества. По информации Росстата, в 2017 году заключили более миллионов брачных союзов и зарегистрировали 611 тысяч разводов.
Депутат ЗакСа ЛО считает, что мера значительно снизит нагрузку на суды и не допуститит нарушения прав несовершеннолетних детей. По его словам, родители часто манипулируют друг другом с помощью детей и делают их «разменной монетой» в имущественных спорах.
Да. Пусть совместная жизнь начинается со взаимных претензий.— Юрий (@YuriyAlexKlim) 9 августа 2018 г.
Подменяют союз душ на союз кошельков— Larry bird (21+) (@Larrybird70250) 9 августа 2018 г.
Пользователи социальной сети Twitter предположили, что брачный контракт в случае развода значительно облегчает жизнь супругов. Россияне не обсуждают заранее возможные проблемы, чтобы не думать о негативном сценарии развития отношений. Многие прошли непростую процедуру раздела имущества, но традиция заключать брачный договор все равно не прижилась в РФ.
Боги Олимпа! Как же мне просто жить - освобожденному от заводов, пароходов, авто и бизнесов ???? Я хоть каждое утро готов заключать, хотя я итак отдам любимой последнее даже не задумываясь, не завися от ее отношения ко мне.— Alex FyCom Pushkin (@FyArts) 9 августа 2018 г.
Ну вот не согласен. Я гражданин со среднем достатком, семьёй и ипотекой. Все долги висят на мне. При разладе мне останется ипотека и алименты за 2-х детей. Не очень справедливо, я считаю— Vitorio Fingereti (@vitfing) 9 августа 2018 г.
И ввести прескурант на все действия во время брака((.....— Сергей (@KrylovSer63499) 9 августа 2018 г.
А говорили, что проституцию не легализуют.— Майкл1307 (@Mikle1307) 9 августа 2018 г.
А смысл в чем? Пошлины? Или какие-то бюджетные расходы на это дело? Смысл непонятен, до конца. )— Ал (@t_avs) 9 августа 2018 г.
это снизит нагрузку на загсы и мосты будут меньше от замочков разрушаться— And_sk (@and_skv) 9 августа 2018 г.
Вот всегда знала , что законы наши законники делают под себя. Ну что нам простым смертным делить скажите на милость. А вот за составление всяких безумностей приходится платить нотариусам. У нас должно быть право выбора и не надо загонять народ в угол из за ваших желаний.— Сашина Тамара (@tomasashina) 9 августа 2018 г.
Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева считает, что прописать все возможные риски в брачном договоре нельзя. По ее словам, иногда возникают обстоятельства, которые невозможно учесть заранее. Парламентарий добавила, что молодоженам полезнее получить юридическую и психологическую консультацию перед вступлением в брак.
А где предложения приложить к брачному контракту анализы мочи, крови и кала?— Alexey Zabaikalskiy (@AZabaikalskiy) 9 августа 2018 г.
Хорошее дело браком не назовут ???? штамп в браке это и есть заключение контракта ???? действительно любящим ни то ни другое не нужно ✌️— Mr.Cryptex (@MrCryptex) 9 августа 2018 г.
Вот и в семью наше государство хочет влезть с обязательствами. Скоро со свечкой в спальню пролезет и налоги введёт, если нет детей.— Федя Тапочкин (@fed45824388) 9 августа 2018 г.
Заключить контракт- это хорошо.В контракте вы можете отметить, что вы желаете, чтобы ваши носки валялись в разных углах комнаты. И ваша любимая супруга не будет иметь права за это вас ругать.— klavdia kolando (@kolando59) 9 августа 2018 г.