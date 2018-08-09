Союз кошельков: россиян удивила инициатива депутата по брачным контрактам

Инициативу направил на имя председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Согласно документу, молодожены бесплатно заключат брачный контракт в районных отделениях загсов. Депутат отметил, что до 70 процентов заключаемых браков в РФ заканчиваются скорым разводом и болезненным разделом нажитого имущества. По информации Росстата, в 2017 году заключили более миллионов брачных союзов и зарегистрировали 611 тысяч разводов.

Депутат ЗакСа ЛО считает, что мера значительно снизит нагрузку на суды и не допуститит нарушения прав несовершеннолетних детей. По его словам, родители часто манипулируют друг другом с помощью детей и делают их «разменной монетой» в имущественных спорах.

Да. Пусть совместная жизнь начинается со взаимных претензий. — Юрий (@YuriyAlexKlim) 9 августа 2018 г.

Подменяют союз душ на союз кошельков — Larry bird (21+) (@Larrybird70250) 9 августа 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter предположили, что брачный контракт в случае развода значительно облегчает жизнь супругов. Россияне не обсуждают заранее возможные проблемы, чтобы не думать о негативном сценарии развития отношений. Многие прошли непростую процедуру раздела имущества, но традиция заключать брачный договор все равно не прижилась в РФ.

Боги Олимпа! Как же мне просто жить - освобожденному от заводов, пароходов, авто и бизнесов ???? Я хоть каждое утро готов заключать, хотя я итак отдам любимой последнее даже не задумываясь, не завися от ее отношения ко мне. — Alex FyCom Pushkin (@FyArts) 9 августа 2018 г.

Ну вот не согласен. Я гражданин со среднем достатком, семьёй и ипотекой. Все долги висят на мне. При разладе мне останется ипотека и алименты за 2-х детей. Не очень справедливо, я считаю — Vitorio Fingereti (@vitfing) 9 августа 2018 г.

И ввести прескурант на все действия во время брака((..... — Сергей (@KrylovSer63499) 9 августа 2018 г.

А говорили, что проституцию не легализуют. — Майкл1307 (@Mikle1307) 9 августа 2018 г.

А смысл в чем? Пошлины? Или какие-то бюджетные расходы на это дело? Смысл непонятен, до конца. ) — Ал (@t_avs) 9 августа 2018 г.

это снизит нагрузку на загсы и мосты будут меньше от замочков разрушаться — And_sk (@and_skv) 9 августа 2018 г.

Вот всегда знала , что законы наши законники делают под себя. Ну что нам простым смертным делить скажите на милость. А вот за составление всяких безумностей приходится платить нотариусам. У нас должно быть право выбора и не надо загонять народ в угол из за ваших желаний. — Сашина Тамара (@tomasashina) 9 августа 2018 г.

Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева считает, что прописать все возможные риски в брачном договоре нельзя. По ее словам, иногда возникают обстоятельства, которые невозможно учесть заранее. Парламентарий добавила, что молодоженам полезнее получить юридическую и психологическую консультацию перед вступлением в брак.

А где предложения приложить к брачному контракту анализы мочи, крови и кала? — Alexey Zabaikalskiy (@AZabaikalskiy) 9 августа 2018 г.

Хорошее дело браком не назовут ???? штамп в браке это и есть заключение контракта ???? действительно любящим ни то ни другое не нужно ✌️ — Mr.Cryptex (@MrCryptex) 9 августа 2018 г.

Вот и в семью наше государство хочет влезть с обязательствами. Скоро со свечкой в спальню пролезет и налоги введёт, если нет детей. — Федя Тапочкин (@fed45824388) 9 августа 2018 г.