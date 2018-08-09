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15:42   9 Августа 2018
Медиа

Союз кошельков: россиян удивила инициатива депутата по брачным контрактам

Союз кошельков: россиян удивила инициатива депутата по брачным контрактам

Инициативу направил на имя председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Согласно документу, молодожены бесплатно заключат брачный контракт в районных отделениях загсов. Депутат отметил, что до 70 процентов заключаемых браков в РФ заканчиваются скорым разводом и болезненным разделом нажитого имущества. По информации Росстата, в 2017 году заключили более миллионов брачных союзов и зарегистрировали 611 тысяч разводов. 

Депутат ЗакСа ЛО считает, что мера значительно снизит нагрузку на суды и не допуститит нарушения прав несовершеннолетних детей. По его словам, родители часто манипулируют друг другом с помощью детей и делают их «разменной монетой» в имущественных спорах.

 

 

Союз кошельков: россиян удивила инициатива депутата по брачным контрактам

Пользователи социальной сети Twitter предположили, что брачный контракт в случае развода значительно облегчает жизнь супругов. Россияне не обсуждают заранее возможные проблемы, чтобы не думать о негативном сценарии развития отношений. Многие прошли непростую процедуру раздела имущества, но традиция заключать брачный договор все равно не прижилась в РФ.

 

 

 

 

 

 

 

Союз кошельков: россиян удивила инициатива депутата по брачным контрактам

Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева считает, что прописать все возможные риски в брачном договоре нельзя. По ее словам, иногда возникают обстоятельства, которые невозможно учесть заранее. Парламентарий добавила, что молодоженам полезнее получить юридическую и психологическую консультацию перед вступлением в брак.

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #брачный контракт #молодожены
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