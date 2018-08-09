Администрация президента получила письмо от матери Сенцова — Песков

Получение письма с просьбой о помиловании от матери осужденного в РФ за организацию терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что письмо, действительно, находится в администрации главы РФ Владимира Путина. Однако говорить об ответе на просьбу женщины помиловать сына, который заключен под стражу по обвинению в подготовке серии терактов, он не стал. По его словам, процедура помилования - это сложная операция, подразумевающая ряд действий, которые прописаны в российском законодательстве. Поэтому на данном этапе говорить о какой-либо ответной реакции на письмо Людмилы Сенцовой рано, объяснил он.

Олег Сенцов приговорен к 20 годам заключения, поскольку суд признал его вину в организации серии терактов в Крыму.