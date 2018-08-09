Российских журналистов, на которых напали болельщики ПАОК, эвакуировал «Спартак»

Руководство футбольного клуба «Спартак» распорядилось предоставить спортивным журналистам автобус, на котором тех вывезли со стадиона, объяснил корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Ранее СМИ сообщали, что в Солониках перед матчем местной команды ПАОК с московским «Спартаком» греческие болельщики напали на российских журналистов. Ультрас уверяют, что один из представителей прессы показывал им средний палец. Однако россияне отрицают эту информацию. Согласно их версии, фанаты начали рыться в их рюкзаках в поисках символики «Спартака», что спровоцировало потасовку.

Карпов в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил, что не видел, чтобы кто-то из журналистов показывал фанатам средний палец. Он уточнил, что конфликт завязался между греками и корреспондентом «СпортЭкспресса» Дмитрием Зеленовым. Ультрас пытались напасть на того. Однако почему произошло столкновение, журналист не знает.

Он подчеркнул, что ситуация вышла за рамки безопасной из-за того, что агрессию болельщиков никто не стремился сдержать. Принимающая сторона не слишком заботилась о безопасности гостей. Более того, создалось впечатление, что охрана и ультрас хорошо знакомы. Тем временем покинуть стадион журналисты не могли: таксисты отказывались увозить россиян, опасаясь, что их авто подожгут.

На помощь пришло руководство «Спартака». Журналистов вывезли с арены на клубном автобусе после 12 ночи.