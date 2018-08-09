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14:32   9 Августа 2018
Россия

СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

Следователи выяснили, что руководство детсада связывало детей пеленками.

Во вторник, 7 августа, в сети появилось несколько видеозаписей. Ролики в детском саду сняла жительница Астрахани. Четко видно, что дети во время тихого часа лежат в кроватях, туго связанные пеленками.

В СК РФ считают, что сотрудники учреждения не могут уследить за воспитанниками. Поэтому им проходилось связывать детей, чтобы те не могли двигаться.

Дело заведено по пунктам «а»,«б» части второй статьи 238 УК России.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #ск рф #политика #общество #детский сад в астрахани
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