СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

Следователи выяснили, что руководство детсада связывало детей пеленками.

Во вторник, 7 августа, в сети появилось несколько видеозаписей. Ролики в детском саду сняла жительница Астрахани. Четко видно, что дети во время тихого часа лежат в кроватях, туго связанные пеленками.

В СК РФ считают, что сотрудники учреждения не могут уследить за воспитанниками. Поэтому им проходилось связывать детей, чтобы те не могли двигаться.

Дело заведено по пунктам «а»,«б» части второй статьи 238 УК России.