«Миротворец» помешал Алексиевич выступить в Одессе

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отменила выступление в украинском городе Одесса. По ее словам, за день до выступления лекцию пришлось отменить из-за угроз.

Алексиевич обвинили в «совершенно надуманных обидах, нанесенных украинцам». Писательница напомнила, что родилась на Украине в Ивано-Франковске и «всегда чувствовала украинскую кровь». Оказалось, что писательницу ошибочно внесли в базу данных сайта «Миротворец», передает РИА Новости.

«Произошла глупость, потому что через час меня уже там не было», — объяснила Алексиевич.