Мы в соц.сетях:
США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

 Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет

Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет
Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

 Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября

Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября
МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

 Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию

Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию
США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

 Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет

Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет
Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

 Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября

Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября
МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

 Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию

Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию
14:33   9 Августа 2018
Ближнее зарубежье

«Миротворец» помешал Алексиевич выступить в Одессе

«Миротворец» помешал Алексиевич выступить в Одессе

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отменила выступление в украинском городе Одесса. По ее словам, за день до выступления лекцию пришлось отменить из-за угроз.

Алексиевич обвинили в «совершенно надуманных обидах, нанесенных украинцам». Писательница напомнила, что родилась на Украине в Ивано-Франковске и «всегда чувствовала украинскую кровь». Оказалось, что писательницу ошибочно внесли в базу данных сайта «Миротворец», передает РИА Новости.

«Произошла глупость, потому что через час меня уже там не было», — объяснила Алексиевич.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#украина #алексиевич #общество #миротворец
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...