Ганжара: Никакие резолюции Украины никак не отразятся на реальном статусе Крыма

Депутат Крымского Государственного совета Владислав Ганжара прокомментировал поручение украинского президента Петра Порошенко, данное дипломатам, подготовить к следующей сессии Генассамблеи ООН новую резолюцию по Крыму.

По словам депутата, ни одна резолюция, предложенная Украиной, никак не повлияет на реальный статус полуострова Крым или на положение дел в регионе.

«Сегодня господин Порошенко все больше и больше заходит в тупик собственных заявлений. Чего мы только не слышали за последние годы от президента Украины относительно возвращения Крыма!», - отметил Ганжара, добавив при этом, что все сказанное, по сути, является пустыми словами и риторикой, не вызывающей у международного сообщества никакой реакции.

При этом депутат заявил, что каждый раз, поднимая крымский вопрос, Украина занимается спекуляциями и даже не пытается объективно осветить события, произошедшие на полуострове весной 2014 года. Говоря о Крыме, Порошенко, по словам Ганжары, пытается отвлечь население от реальных проблем, но уже через год в стране пройдут выборы, поэтому можно ожидать новых спекулятивных заявлений относительно Крыма.

Напомним: полуостров Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам всенародного референдума, в ходе которого население полуострова единодушно высказалось в пользу воссоединения с Россией. Поводом для проведения референдума в Крыму стал произошедший ранее в Киеве государственный переворот.