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14:56   9 Августа 2018
Россия

Беспилотный конвертоплан для Минобороны РФ успешно прошел первые испытания

Беспилотный конвертоплан для Минобороны РФ успешно прошел первые испытания

На выставке «Казань АКТО 2018» в четверг, 9 августа, ректор Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева Альберт Гильмутдинов поделился информацией о первом испытательном полете беспилотного конвертоплана.

Конвертоплан - это помесь самолета и вертолета. По заявлениям конструкторов, он способен передвигаться со средней скоростью 130 километров в час, при весе в менее 7 килограмм, дальность полета достигает 100 километров. Также винтоплан может поднять в воздух любой предмет, весом до килограмма. 

Применение летательного аппарата возможно не только в военной сфере, но и в нефтегазодобывающей, энергетической,  дорожной, в сфере связи и сельского хозяйства.

Отличительными преимуществами такого беспилотника является относительная дешевизна, модульная сборка, технологии массового производства и отказ от взлетно-посадочных полос. На данный момент летательное средство набирает свою популярность в военной и гражданской сферах.

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Автор: Анна Манц
#казань #бла #конвертоплан #республика татарстан #винтоплан
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