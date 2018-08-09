Беспилотный конвертоплан для Минобороны РФ успешно прошел первые испытания

На выставке «Казань АКТО 2018» в четверг, 9 августа, ректор Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева Альберт Гильмутдинов поделился информацией о первом испытательном полете беспилотного конвертоплана.

Конвертоплан - это помесь самолета и вертолета. По заявлениям конструкторов, он способен передвигаться со средней скоростью 130 километров в час, при весе в менее 7 килограмм, дальность полета достигает 100 километров. Также винтоплан может поднять в воздух любой предмет, весом до килограмма.

Применение летательного аппарата возможно не только в военной сфере, но и в нефтегазодобывающей, энергетической, дорожной, в сфере связи и сельского хозяйства.

Отличительными преимуществами такого беспилотника является относительная дешевизна, модульная сборка, технологии массового производства и отказ от взлетно-посадочных полос. На данный момент летательное средство набирает свою популярность в военной и гражданской сферах.