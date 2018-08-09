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14:35   9 Августа 2018
Весь мир

ЕК в курсе решения США о вводе новых санкций против России

ЕК в курсе решения США о вводе новых санкций против России

Представитель исполнительной коллегии Евросоюза Мина Андреева сообщила, что ЕК приняла к сведению решение Вашингтона о новых санкциях против России. 

Администрация Белого дома накануне объявила, что вводит санкции в отношении Москвы из-за якобы причастности к мартовскому отравлению в Солсбери. По данным источника телеканала NBC, первая часть меры предполагает запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй пакет ограничений подразумевает снижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту», прекращение американского экспорта.

Если Москва сможет гарантировать, что не будет в будущем применять химоружие, второй пакет санкций применять не станут.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет полетов для «Аэрофлота». По его словам, правительство Штатов ведет себя весьма непредсказуемо, однако пока официально о наличии второго пакета санкций неизвестно.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #санкции #политика #еврокомиссия
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