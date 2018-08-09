Мы в соц.сетях:
США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

 Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет

Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет
Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

 Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября

Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября
МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

 Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию

Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию
США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

США эксплуатируют «дело Скрипалей» для ввода санкций — Захарова

 Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет

Мединский: Без системы госпротекционизма российское кино развиваться не сможет
Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

 Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября

Апелляционный суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября
МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

МИД РФ держит вопрос по Бутиной на особом контроле

 Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию

Шутка Джонсона про никаб привела к внутрипартийному расследованию
14:19   9 Августа 2018
Россия

Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан

Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан

Федеральная служба по труду и занятости планирует переобучить около 100 тысяч россиян, в том числе пенсионеров. Роструд участвует в приоритетном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Заместитель руководителя ведомства Денис Васильев объяснил, на реализацию мероприятий в 2019 году выделят семь миллиардов рублей. На эти деньги россиян переобучат современным программам и стандартам, повысят компетенцию сотрудников предприятий, том числе в соответствии с международными стандартами Worldskills.

Вопросы повышения производительности труда обсуждали на пленарном заседании в рамках финала VI Национального чемпионата WorldSkills Russia 2018, который проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #пенсионеры #роструд #worldskills #переобучение
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...