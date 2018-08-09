Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан

Федеральная служба по труду и занятости планирует переобучить около 100 тысяч россиян, в том числе пенсионеров. Роструд участвует в приоритетном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Заместитель руководителя ведомства Денис Васильев объяснил, на реализацию мероприятий в 2019 году выделят семь миллиардов рублей. На эти деньги россиян переобучат современным программам и стандартам, повысят компетенцию сотрудников предприятий, том числе в соответствии с международными стандартами Worldskills.

Вопросы повышения производительности труда обсуждали на пленарном заседании в рамках финала VI Национального чемпионата WorldSkills Russia 2018, который проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа.