Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан
Федеральная служба по труду и занятости планирует переобучить около 100 тысяч россиян, в том числе пенсионеров. Роструд участвует в приоритетном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Заместитель руководителя ведомства Денис Васильев объяснил, на реализацию мероприятий в 2019 году выделят семь миллиардов рублей. На эти деньги россиян переобучат современным программам и стандартам, повысят компетенцию сотрудников предприятий, том числе в соответствии с международными стандартами Worldskills.
Вопросы повышения производительности труда обсуждали на пленарном заседании в рамках финала VI Национального чемпионата WorldSkills Russia 2018, который проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа.
НА САХАЛИНЕ СТАРТОВАЛ ФИНАЛ VI НАЦЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA – 2018https://t.co/8UALiwAlpY..#НацфиналСахалин #WorldSkillsRussia #Нацфинал2018 #wsr_ykt pic.twitter.com/YI7tJSgZwK— РКЦ WSR в РС(Я) (@wsr_ykt) 9 августа 2018 г.