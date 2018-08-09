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14:32   9 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Замминистров иностранных дел России и Армении Олег Сыромолотов и Голям Реза Дехкани поговорили об обмене информацией для борьбы с терроризмом и сотрудничестве двух стран в этой области, рассказали в четверг в российском МИД.

В сообщении внешнеполитического ведомства уточняется, что речь идет не только о двустороннем сотрудничестве, но и взаимодействии на международных площадках. Прежде всего, в рамках Организации Объединенных Наций (ООН).

Кроме того, Сыромолотов и Дехкани поговорили об актуальных вопросах международной контртеррористической повестки дня, обменялись мнениями касательно состояния террористических угроз на Ближнем Востоке и Афганистане, а также поделились национальными опытом в сфере борьбы с терроризмом. Дипломаты сошлись во мнении о необходимости активизации международного сотрудничества для борьбы с феноменом «иностранных террористов-боевиков».

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Автор: Юлия Халус
#россия #терроризм #политика #армения #весь мир
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