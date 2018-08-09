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 Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха

Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха
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 Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха

Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха
13:59   9 Августа 2018
Весь мир

Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха

Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха

Юрист для соцсети объясняет свой громкий пост проделками хакеров. Эксперт отмечает, что перекладывать ответственность за эмоциональные всплески на неизвестных весьма удобно.

Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты – «жертвы бесчеловечного, расчетливого и холодного отношения Михаила Ходорковского к своим подчиненным и соратникам». Такого мнения придерживается адвокат проживающего в Лондоне олигарха Елена Липцер, о чем накануне в своем Facebook она сообщила.

Пост прожил час и пропал. Адвокат позже заверила, что к размещенной публикации отношения не имеет. Якобы аккаунт взломали. Но Липцер не изменила своего мнения о Ходорковском в беседе с источником «Политики Сегодня» уже после взлома. За пределами соцести она придерживалось изложенного в Facebook. У редакции есть запись беседы.

Версию о взломе аккаунта Липцер подхватил лидер «Партии Перемен» Дмитрий Гудков, который, по данным ФАН, встречался с Ходорковским на земле Соединенного Королевства в апреле этого года. Известный оппозиционный блогер Рустем Адагамов в комментарии к посту политика усомнился, что кто-то писал о безразличии Ходорковского к своим соратникам от руки Липцер.

С Адагамовым согласен и независимый аналитик, политолог Александр Асафов.

«Судя по тексту, я склонен верить, что это писал действительно автор, несмотря на то, что она опровергла. – говорит он. - Это право автора, но я хочу подчеркнуть, что ситуация типичная. Оправдания во взломе аккаунтов становятся традиционными, когда люди, находясь в определенном эмоциональном состоянии, а потом, получая корректирующие указания, удаляют свои же слова, сваливают это на хакеров, спецслужбы и так далее. Такие ситуации, связанные с представителями либеральной оппозиции или теми людьми, которые ее обслуживают, случаются часто. Мы наблюдали целые раздоры в Twitter между оппозицией и их адвокатами. Часто переписка потом удалялась, и звучали подобные оправдания.И конечно получив новые указания, какую-то реакцию от обсуждаемой в тексте персоны, скорее всего, была выбрана неуклюжая попытка свалить все на мой аккаунт воз хакед».

Равнодушие олигарха, по мнению Липцер, проявлялось не только в трагической истории с погибшими в ЦАР журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, но и в судьбе его верной соратницы, адвоката Натальи Тереховой, которой бизнесмен не помог победить тяжелую болезнь.

«Сгорела от рака верная адвокат МБХ Наталья Терехова. Михаил Борисович в трудную для нее минуту просто бросил Наташу, пожалел денег на ее лечение в Штатах. Даже на похороны денег пожалел», - гласил пост.

 

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Автор: Максим Сахаров
#ходорковский #джемаль #мбх #липцер
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