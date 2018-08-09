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14:38   9 Августа 2018
Весь мир

Убийства и пытки: Миссия ООН выявила преступления украинских военных под Иловайском

Убийства и пытки: Миссия ООН выявила преступления украинских военных под Иловайском

О том, как украинские военные мучили гражданских лиц и выбывших из строя военнослужащих в 2014 году под Иловайском (Донецкая область) рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала трагические события 2014 года. По данным из согласованных сообщений, преступления не носили системного или массового характера. Так, было задокументированы убийства четырех гражданских лиц, два из которых совершены украинскими батальонами, когда жертвы находились под стражей. Остальных убили в стенах собственных домов, однако на ком лежит вина неизвестно. Также от обстрелов погиб мирный житель, находившейся под стражей украинских военных.

Помимо этого выявлены факты 13 случаев с применением пыток и жестокого обращения служащих украинских батальонов по отношению к мирным гражданам в Иловайске и окружающих селах. По словам главы Миссии ООН, украинские солдаты издевались над людьми, так как подозревали их в контакте с вооруженными группами. Пыткам подвергались и бывшие украинские военнослужащие, а также добровольцы, которые ушли в отставку или получили ранения несовместимые со службой. Военные украинских батальонов подозревали их в измене, многие случаи подобных издевательств завершились смертью жертв.

Фрейзер отметила, что ООН одобряет расследование Генпрокуратуры Украины по факту случаев пыток и жестокого обращения с захваченными украинскими военнослужащими и добровольцами со стороны вооруженных групп. Тем не менее, она подчеркивает, что большинство преступлений против человека совершали именно украинские солдаты, а не наоборот. При этом украинские правоохранительные органы до сих пор замалчивают эти происшествия и факты убийств и пыток со стороны украинских сил против гражданского населения. Данные инциденты даже не расследуется. 

После событий 2014 года миссия не смогла попасть в Иловайск и окрестные районы из-за отсутствия обеспечения безопасности. Впоследствии ООН добилась проникновения на территорию и провела серию интервью с очевидцами, их показания также включены в доклад.

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Автор: Екатерина Розина
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