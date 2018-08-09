Путин готовится ко встрече с «каспийской пятеркой» в Актау
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Рабочий визит Владимир Путина в Казахстан состоится в воскресенье. Там он поучаствует в V Каспийском саммите. Помимо российской стороны, во встрече участвуют лидеры Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении.
В четверг, 9 августа, Путин проработает в Москве. Президент проведет встречу делового характера, ряд совещаний, а потом публично пообщается с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым, сообщил Песков.