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13:54   9 Августа 2018
Россия

Путин готовится ко встрече с «каспийской пятеркой» в Актау

Путин готовится ко встрече с «каспийской пятеркой» в Актау

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Рабочий визит Владимир Путина в Казахстан состоится в воскресенье. Там он поучаствует в V Каспийском саммите. Помимо российской стороны, во встрече участвуют лидеры Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении.

В четверг, 9 августа, Путин проработает в Москве. Президент проведет встречу делового характера, ряд совещаний, а потом публично пообщается с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым, сообщил Песков.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #песков #политика #казахстан
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