Путин готовится ко встрече с «каспийской пятеркой» в Актау

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Рабочий визит Владимир Путина в Казахстан состоится в воскресенье. Там он поучаствует в V Каспийском саммите. Помимо российской стороны, во встрече участвуют лидеры Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении.

В четверг, 9 августа, Путин проработает в Москве. Президент проведет встречу делового характера, ряд совещаний, а потом публично пообщается с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым, сообщил Песков.