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13:43   9 Августа 2018
Россия

Финансовая система России доказала устойчивость — Песков

Финансовая система России доказала устойчивость — Песков

О благоприятном состоянии российской экономики рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что никакие новые ограничения со стороны США не способны дестабилизировать финансовую системы России, которая уже доказала собственную устойчивость. Он заверил, что правительство страны поддерживает ее в надлежащем состоянии, поэтому разговоры о нестабильности экономики в связи с американскими санкциями неуместны.

Песков отметил, что устойчивость финансовой системы не может вызывать никаких сомнений, ведь ее устойчивость была продемонстрирована в более тяжелые времена. 

Действия американского правительства идут вразрез с дружественной атмосферой, царившей на саммите РФ-США в Хельсинки, где российский лидер Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом.

Накануне Вашингтон предупредил о намерении ввести очередной пакет санкций против Москвы. Решение Белого дома планируется исполнить до конца августа. Поводом для этого назвали мнимое применение химического оружия в британском Солсбери.

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Автор: Екатерина Розина
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