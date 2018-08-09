Николай Дроздов отнес себя к ответственному большинству, которое пойдет на выборы

Эксперты прогнозируют, что москвичи на нынешних выборах мэра будут активнее, чем пять лет назад.

Явка на выборах мэра Москвы в этом году будет выше, чем пять лет назад. В этом уверена социолог, директор Исследовательского центра «Лаборатория Крыштановской» Ольга Крыштановская.

Напомним, в сентябре 2013 года правом голоса воспользовались 32,03% избирателей. Крыштановская поделилась с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» «экспертным предчувствием», что 9 сентября активность будет выше.

«Во-первых, достаточно активная идет кампания: несмотря на лето, много агитационных материалов и так далее. Во-вторых, население заинтересовано в выборах. Есть люди, которые в восторге от того, что делает Собянин и его команда, считают, что очень все правильно. И есть те, кто не согласен с ними, считают, что нынешние власти только портят Москву. Но те и другие не уверены, что будет с городом дальше, поэтому 9 сентября должны выразить свое мнение», — размышляет Крыштановская.

Ранее директор центра политического анализа Павел Данилин озвучил информагентству свой прогноз по явке - около 40%.

В числе тех, кто, не раздумывая, собирается выборы, - известный телеведущий Николай Дроздов.

«Естественно, я пойду голосовать, как ответственный гражданин. Это важно, — сказал Николай Николаевич корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

Он добавил, что тех, кто игнорирует выборы, к счастью, не так много.

«Это меньшинство, которое, так сказать, снижает гражданскую активность и делает менее точными выборы», — заметил телеведущий.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования — 9 сентября. На кресло градоначальника претендуют пять кандидатов: Михаил Балакин ( партия «Союз горожан»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Сергей Собянин (самовыдвиженец).