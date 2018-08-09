Мы в соц.сетях:
СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

 Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан

Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан
Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР
Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

 Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха

Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха
СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

 Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан

Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан
Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР

ВСУ убили украинского солдата, попытавшегося перейти на сторону ДНР
Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

 Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха

Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха
13:57   9 Августа 2018
Россия

Минобороны РФ закупит приборы противоторпедной защиты для подлодок «Удар-1»

Минобороны РФ закупит приборы противоторпедной защиты для подлодок «Удар-1»

Российское оборонное ведомство хочет закупить до 2020 года десять дрейфующих приборов противоторпедной защиты подлодок «Удар-1». Они обойдутся в 200 миллионов рублей.

В документе, который разместили на портале госзакупок говорится, что Минобороны объявляет закрытый аукцион на закупку военного оборудования. Закупку разделят на две части. В 2019 году государство купит пять комплектов стоимостью 19,8 миллиона рублей за каждый. В 2020 ведомство закупит еще пять комплектов по цене более 20,2 миллиона рублей.

Все десять приборов должны быть поставлены до 10 ноября 2020 года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #минобороны #подлодки #армия и опк #удар-1
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...