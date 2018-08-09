Минобороны РФ закупит приборы противоторпедной защиты для подлодок «Удар-1»

Российское оборонное ведомство хочет закупить до 2020 года десять дрейфующих приборов противоторпедной защиты подлодок «Удар-1». Они обойдутся в 200 миллионов рублей.

В документе, который разместили на портале госзакупок говорится, что Минобороны объявляет закрытый аукцион на закупку военного оборудования. Закупку разделят на две части. В 2019 году государство купит пять комплектов стоимостью 19,8 миллиона рублей за каждый. В 2020 ведомство закупит еще пять комплектов по цене более 20,2 миллиона рублей.

Все десять приборов должны быть поставлены до 10 ноября 2020 года.