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13:58   9 Августа 2018
Весь мир

За гранью разумного — Песков о попытке США записать РФ в «спонсоры терроризма»

За гранью разумного — Песков о попытке США записать РФ в «спонсоры терроризма»

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение американских сенаторов признать Россию спонсором терроризма, заявив, что подобные высказывания находятся «за гранью разумного».

Также Песков отметил, что вопрос о спонсировании террористов можно было бы переадресовать тем странам, которые продолжают поддерживать остающиеся на сирийской территории террористические группировки.

Напомним: ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм и трое его коллег подготовили текст законопроекта о введении против России новых санкций, включающих в себя, в числе прочего, блокирование долларовых расчетов российских банков, запрет на операции американским резидентам с госдолгом РФ, и признание России «государством-спонсором терроризма». Текст законопроекта опубликовало российское издание «Коммерсант».

За гранью разумного — Песков о попытке США записать РФ в «спонсоры терроризма»

Комментируя документ, пресс-секретарь главы государства отметил, что в законодательных органах различных государств работает «много горячих голов». По словам Пескова, они порой позволяют себе эмоциональные высказывания, которые находятся за гранью разумного, а в Кремле, со своей стороны, все это отслеживают и пытаются понять, насколько позиция «горячих голов» соответствует официальной политике страны.

При этом Песков добавил, что в сложившийся ситуации возникает риторический вопрос:

«Сейчас, когда мы видим в Сирии остающиеся террористические группировки, и мы прекрасно отдаем себе отчет, кто и как спонсирует эти группировки, то можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же собственно является настоящими спонсорами терроризма?» - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

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Автор: Александр Люблинский
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