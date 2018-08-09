За гранью разумного — Песков о попытке США записать РФ в «спонсоры терроризма»

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение американских сенаторов признать Россию спонсором терроризма, заявив, что подобные высказывания находятся «за гранью разумного».

Также Песков отметил, что вопрос о спонсировании террористов можно было бы переадресовать тем странам, которые продолжают поддерживать остающиеся на сирийской территории террористические группировки.

Напомним: ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм и трое его коллег подготовили текст законопроекта о введении против России новых санкций, включающих в себя, в числе прочего, блокирование долларовых расчетов российских банков, запрет на операции американским резидентам с госдолгом РФ, и признание России «государством-спонсором терроризма». Текст законопроекта опубликовало российское издание «Коммерсант».

Комментируя документ, пресс-секретарь главы государства отметил, что в законодательных органах различных государств работает «много горячих голов». По словам Пескова, они порой позволяют себе эмоциональные высказывания, которые находятся за гранью разумного, а в Кремле, со своей стороны, все это отслеживают и пытаются понять, насколько позиция «горячих голов» соответствует официальной политике страны.

При этом Песков добавил, что в сложившийся ситуации возникает риторический вопрос: