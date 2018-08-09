СМИ: США разместили в ФРГ эскадрилью истребителей F-22 для сдерживания России

В Европе самолеты пробудут несколько недель, пишет издание The National Interest, ссылаясь на заявление администрации американских ВВС.

Истребители находятся на базе Шпангдалем в Германии. Экипаж проведет ряд тренировок совместно с военными других стран. Во время учений самолеты перебросят в другие государства Европы.

О тренировках в рамках НАТО ранее сообщал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс. Военный не уточнил модели и количество самолетов, подготавливаемых к переброске.