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Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан
Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

 Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

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13:35   9 Августа 2018
Весь мир

СМИ: США разместили в ФРГ эскадрилью истребителей F-22 для сдерживания России

СМИ: США разместили в ФРГ эскадрилью истребителей F-22 для сдерживания России

В Европе самолеты пробудут несколько недель, пишет издание The National Interest, ссылаясь на заявление администрации американских ВВС.

Истребители находятся на базе Шпангдалем в Германии. Экипаж проведет ряд тренировок совместно с военными других стран. Во время учений самолеты перебросят в другие государства Европы.

О тренировках в рамках НАТО ранее сообщал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс. Военный не уточнил модели и количество самолетов, подготавливаемых к переброске.

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Автор: Павел Никифоров
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