Кремль считает неприемлемой увязку новых санкций США с инцидентом в Солсбери

Москва отреагирует на новые антироссийские санкции, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль считает неприемлемой увязку новых санкций США с инцидентом в британском городе Солсбери.

Песков подчеркнул, что РФ не имела отношения к случившемуся и Москва еще раз отвергает какие-либо обвинения в контексте возможной причастности к событиям в Солсбери. Россия не применяла химического оружия и предлагала британским властям расследовать вместе отравление Скрипалей.

«Мы не можем даже однозначно говорить о том, что и как было использовано в Великобритании, ибо не располагаем какой-либо информацией», — объяснил представитель Кремля.

Песков добавил, что решение Вашингтона ввести новые санкции против Москвы расходится с конструктивной атмосферой, в которой прошел саммит американского лидера Трампа с российским коллегой Путиным. США принимает абсолютно недружественные решения, резюмировал пресс-секретарь президента РФ.