Кремль считает неприемлемой увязку новых санкций США с инцидентом в Солсбери

Москва отреагирует на новые антироссийские санкции, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль считает неприемлемой увязку новых санкций США с инцидентом в британском городе Солсбери.

Песков подчеркнул, что РФ не имела отношения к случившемуся и Москва еще раз отвергает какие-либо обвинения в контексте возможной причастности к событиям в Солсбери. Россия не применяла химического оружия и предлагала британским властям расследовать вместе отравление Скрипалей.

Песков добавил, что решение Вашингтона ввести новые санкции против Москвы расходится с конструктивной атмосферой, в которой прошел саммит американского лидера Трампа с российским коллегой Путиным. США принимает абсолютно недружественные решения, резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

The Trump administration is hitting Russia with new sanctions punishing President Putin's government for using a chemical weapon against an ex-spy in Britain, U.S. officials told @NBCNews https://t.co/LbcAT6rV05