Песков о возможном запрете полетов для «Аэрофлота»: США непредсказуемы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможном ограничении работы компании «Аэрофлот» на территории США.

Песков в первую очередь отметил, что Америка весьма непредсказуема в своих действиях. Также он уточнил, что на данный момент подтвержденных заявлений о втором пакете санкций от американского правительства нет.

Вашингтон подозревает Россию в участии отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло 4 марта в городе Солсбери, Великобритания.

Из-за обвинений в адрес РФ США решили усилить антироссийские санкции, первый пакет которых вступит в силу 22 августа. Он подразумевает под собой запрет на экспорт электронных устройств и комплектующих, в том числе, использующихся в авиационной отрасли. Во втором пакете планируется наложение табу на полеты на территорию Америки самолетов компании «Аэрофлот», а также перекрытие экспорта американской продукции. Представитель госдепартамента Вашингтона отмечал, что возможно наложение запрета на посадку в США самолетов любой российской компании. Последний пакет санкций должен вступить в силу спустя 90 дней после наложения первого.

Ранее, Совет Федерации рассказал о возможных ответных санкциях против США. Главное место занимает прекращение поставок уникальных российских разработок, которые регулярно используются в американских спутниках и ракетах.