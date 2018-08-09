Силы США в районе Ат-Танфа в Сирии потворствуют международному терроризму – эксперт 

Вся южная Сирия от Эс-Сувейды до Абу-Кемаля находится под угрозой международного терроризма из-за действий США на оккупированной ими территории в районе Ат-Танфа.

Об этом в четверг сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), приводя мнение эксперта-востоковеда – заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.

В частности, сообщается, что распиаренная Штатами группировка «Джейш Магавир ат-Таура», которая в 2017 году якобы готовилась начать военную операцию против запрещенной в России и в ряде других стран террористической организации ИГ *, в конце года неожиданно сократила свою численность и перепрофилировалась для другой деятельности. Изначально планировалось, что «Джейш Магавир ат-Таура», наступая к Абу-Кемалю вдоль южной границы Сирии, со временем освободит всю территорию провинции Дейр-эз-Зор, но в результате успешного продвижения правительственных сил она оказалась практически заблокирована на территории площадью 55 квадратных километров на юге провинции Хомс. В этом положении группировка оказалась не нужна своим американским хозяевам в прежнем качестве и ее численность была сокращена с 300 человек до 80. «Лишние» боевики влились в различные антиправительственные формирования, действующие в регионе и занимаются тем, что дестабилизируют там обстановку, не позволяя беженцам и друг другу разбежаться из зоны вокруг Ат-Танфа, тем самым оправдывая незаконное присутствие там американских военных.

В то же время, оставаясь в регионе, американская авиация, охраняет скрывающихся в пустынной местности боевиков ИГ – защищая их от зачистки правительственной армией и, возможно, снабжая оружием и транспортом, оснащая террористов для рейдов в другие провинции. Их деятельность, в частности, можно было наблюдать в Эс-Сувейде, где 25 июля была проведена серия терактов, жертвами которых стали свыше 200 человек. Позже – 2 августа – боевики ИГ неудачно пытались атаковать базу правительственных ВВС «Хальхала», но были уничтожены силами ВКС России, когда отступали к Ат-Танфу. 7 августа смертник ИГ осуществил теракт на КПП сирийской армии вблизи Телль-Разина, убив двух мирных жителей и ранив шесть человек.

Аналогичным образом террористы действуют не только в Эс-Сувейде, но и на других направлениях, а американцы, считающие территории вокруг Ат-Танфа своей подконтрольной зоной, даже не делают вида, что борются с ними, создавая на юге провинции Хомс «игиловское гнездо». В то же время США, не пуская на «свою территорию» даже гумконвои международных организаций для помощи местному населению, регулярно наносит по этому самому населению авиаудары, убивая мирных жителей десятками.

По мнению замглавы Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова именно район Ат-Танфа остается на данный момент главным препятствием для окончательной победы над террористами на юге Сирии и для полной нормализации обстановки там.

«В свое время США заявляли о том, что они вступили на эту территорию для того, чтобы помогать бороться с террористами, но на самом деле истина прямо противоположна. Ат-Танф стал прибежищем для террористических групп», - отмечает эксперт.

При этом он задается вопросом: с кем американцы борются на незаконно оккупированной сирийской территории, и кому помогают? Формально США и их союзники ввели войска на сирийскую территорию с целью борьбы против террористических группировок, и в первую очередь против ИГ, но по факту они как минимум потворствуют террористам, которые находят убежище на подконтрольной США территории Сирии. При этом Шаповалов отмечает, что речь идет не об одном только потворстве, но и о прямом взаимодействии американских военных с террористами и все мировое сообщество должно обратить на это внимание.

«Только после того, как американские военнослужащие покинут эту территорию Сирии, исчезнет та угроза со стороны международного терроризма, которая сейчас существует и является чрезвычайно серьезным фактором для всей Южной Сирии», - заключил эксперт.

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