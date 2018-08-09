Решение Верховного суда по ключам шифрования Telegram вступило в силу

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу мессенджера Telegram по решению ведомства о законности действий ФСБ о предоставлении ключей шифрования, пишет ТАСС.

Суд оставил жалобу без удовлетворения. Ведомство обнародовало только резолютивную часть, мотивы станут известны позднее.

Представитель Рамиль Ахметгалиев призывал суд признать приказ нарушающим права пользователей приложения. Со стороны ФСБ пояснили, что речь шла о предоставлении информации к перепискам конкретных пользователей, так как ведомству необходимы данные только тех людей, по которым есть решения судов.