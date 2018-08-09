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Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан
Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

 Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

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13:23   9 Августа 2018
Россия

Решение Верховного суда по ключам шифрования Telegram вступило в силу

Решение Верховного суда по ключам шифрования Telegram вступило в силу

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу мессенджера Telegram по решению ведомства о законности действий ФСБ о предоставлении ключей шифрования, пишет ТАСС.

Суд оставил жалобу без удовлетворения. Ведомство обнародовало только резолютивную часть, мотивы станут известны позднее.

Представитель Рамиль Ахметгалиев призывал суд признать приказ нарушающим права пользователей приложения. Со стороны ФСБ пояснили, что речь шла о предоставлении информации к перепискам конкретных пользователей, так как ведомству необходимы данные только тех людей, по которым есть решения судов.

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Автор: Павел Никифоров
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