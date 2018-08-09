Мы в соц.сетях:
СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

 Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан

Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан
Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

 Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

 Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха

Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха
СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

 Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан

Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан
Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

 Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

 Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха

Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха
13:29   9 Августа 2018
Весь мир

Песков: Говорить о контрмерах России после новых санкций США пока рано

Песков: Говорить о контрмерах России после новых санкций США пока рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о контрмерах в связи с новыми американскими санкциями, поскольку пока неясно, о чем конкретно идет речь.

Он напомнил, что вся информация поступила в СМИ через источники, официального разъяснения от администрации Белого дома пока не последовало. 

Вашингтон накануне объявил о новых ограничительных мерах в отношении России из-за якобы ее причастности к отравлению в Солсбери. На телеканале NBC сообщили, что первый пакет санкций подразумевает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторая волна санкций принесет снижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту». 

Если Кремль гарантирует неприменение химоружия в будущем, второй пакет санкций может не вступить в силу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #санкции #песков #политика
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...