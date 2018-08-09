Песков: Говорить о контрмерах России после новых санкций США пока рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о контрмерах в связи с новыми американскими санкциями, поскольку пока неясно, о чем конкретно идет речь.

Он напомнил, что вся информация поступила в СМИ через источники, официального разъяснения от администрации Белого дома пока не последовало.

Вашингтон накануне объявил о новых ограничительных мерах в отношении России из-за якобы ее причастности к отравлению в Солсбери. На телеканале NBC сообщили, что первый пакет санкций подразумевает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторая волна санкций принесет снижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту».

Если Кремль гарантирует неприменение химоружия в будущем, второй пакет санкций может не вступить в силу.