НАТО поддержал решение США ввести новые антироссийские санкции

Вашингтон решил ввести новые санкции против РФ после инцидента в Солсбери якобы ограничения станут инструментом давления на Москву, сообщил чиновник международной штаб-квартиры НАТО.

По словам представителя Североатлантического альянса, санкции — важный способ международного сообщества давить на РФ, чтобы заставить Москву соблюдать обязательства. Позицию НАТО в отношении нападения в Солсбери четко изложили в декларации брюссельского саммита, передает РИА Новости.

Американская администрация в среду, 8 августа, объявила о новых антироссийских санкциях. По версии Вашингтона, Москва якобы использовала химическое оружие в британском городе Солсбери. Телеканала NBC сообщил, что Вашингтон хочет запретить экспорт российской электроники, снизить уровень дипломатических отношений и отказать самолетам «Аэрофлота» летать в США.

The Trump administration is hitting Russia with new sanctions punishing President Putin's government for using a chemical weapon against an ex-spy in Britain, U.S. officials told @NBCNews https://t.co/LbcAT6rV05