Мы в соц.сетях:
СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

 Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан

Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан
«Миротворец» помешал Алексиевич выступить в Одессе

«Миротворец» помешал Алексиевич выступить в Одессе

 Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом
Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

 Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха

Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха
СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

СК РФ завел дело на администрацию детского сада в Астрахани

 Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан

Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение граждан
«Миротворец» помешал Алексиевич выступить в Одессе

«Миротворец» помешал Алексиевич выступить в Одессе

 Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом
Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

 Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха

Это был не взлом. Адвоката Ходорковкого ужаснули скупость и равнодушие олигарха
13:19   9 Августа 2018
Весь мир

НАТО поддержал решение США ввести новые антироссийские санкции

НАТО поддержал решение США ввести новые антироссийские санкции

Вашингтон решил ввести новые санкции против РФ после инцидента в Солсбери якобы ограничения станут инструментом давления на Москву, сообщил чиновник международной штаб-квартиры НАТО.

По словам представителя Североатлантического альянса, санкции — важный способ международного сообщества давить на РФ, чтобы заставить Москву соблюдать обязательства. Позицию НАТО в отношении нападения в Солсбери четко изложили в декларации брюссельского саммита, передает РИА Новости.

НАТО поддержал решение США ввести новые антироссийские санкции

Американская администрация в среду, 8 августа, объявила о новых антироссийских санкциях. По версии Вашингтона, Москва якобы использовала химическое оружие в британском городе Солсбери. Телеканала NBC сообщил, что Вашингтон хочет запретить экспорт российской электроники, снизить уровень дипломатических отношений и отказать самолетам «Аэрофлота» летать в США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #нато #санкции
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...