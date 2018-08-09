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13:26   9 Августа 2018
Россия

Яровая: США выдали себя санкциями как заказчика постановки отравления Скрипалей

Яровая: США выдали себя санкциями как заказчика постановки отравления Скрипалей

США стоят за «отравлением» четы Скрипалей в Солсбери, таким мнением поделилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она считает, что на самом деле не было никакого отравления, Вашингтон заказал постановку с атакой на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Операция «Новичок» была необходима США, как повод для новых обвинений, чтобы впоследствии ввести санкции. Именно новые ограничения против РФ рассекретили Вашингтон.

«Операцию «Новичок» провернули не новички в запуске санкций по всему миру, которых никогда не смущало, что даже будучи изобличенными в лживых обвинениях против других стран, они продолжали и продолжают планы на разорение этих стран и народов», — цитирует слова политика пресс-служба.

Яровая: США выдали себя санкциями как заказчика постановки отравления Скрипалей

Яровая подчеркнула, что санкционная политика стала новой формой международных преступлений. Механизм был запущен со стороны американцев, ввод санкций против Москвы - изобретение, угрожающее миру и безопасности в глобальном масштабе.

Политик также назвала санкции новой формой международных преступлений, считает она.

Мнение Яровой разделил и первый замруководителя партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Он назвал новые антироссийские санкции США политической пыткой.

Яровая: США выдали себя санкциями как заказчика постановки отравления Скрипалей

По его словам, ситуация с очередным вводом ограничений со стороны Белого дома ассоциируется у него с картиной, когда коррумпированный следователь принуждает подследственного подписать бумаги и признаться в несовершенном преступлении. Так и здесь: замалчиваются все бездоказательные выпады, начиная от главы правительства Британии Терезы Мэй и заканчивая конгрессменами США. Шхагошев обвинил Вашингтон в плетении санкционных интриг.

Ввод новых санкций США против РФ администрация американского правительства анонсировала в среду. Единственным аргументом для принятия соответствующего решение стало очередное бездоказательное обвинение Москвы в якобы имеющему место быть «отравлению» химоружием в британском Солсбери. 

Яровая: США выдали себя санкциями как заказчика постановки отравления Скрипалей

Кремль неоднократно отрицал причастность к инциденту и предлагал помощь в расследовании. Лондон игнорирует все попытки РФ внести в ясность в происшествие. Москва так и не получила результатов по следствию о «деле Скрипалей».

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Автор: Екатерина Розина
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