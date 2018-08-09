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12:41   9 Августа 2018
Россия

Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

Минобрнауки сократит на четверть число школьных олимпиад

Согласно проекту приказа Министерства науки и высшего образования России в следующем учебном году (2018-2019) исчезнет каждая четвертая олимпиада.

Для школьников оставят лишь 72 олимпиады, победа в которых будет учитываться при поступлении в вуз. С помощью участия в этих научных состязаниях выпускники смогут поступать в высшие учебные заведения без прохождения дополнительных испытаний или получить 100 баллов по профильному ЕГЭ, передает «Интерфакс».

Действующий ныне список олимпиад включает свыше 97 позиций.

После согласования документа Минобрнауки, действующее положение будет аннулировано. Предложение ведомства будет рассмотрено до 14 августа, ему предстоит пройти общественную экспертизу, а также получить одобрение от министерства просвещения РФ.

Новое положение об олимпиада представлено с целью установления более «жесткого и серьезного» отношения к результатам испытания, объяснила глава «старого» Минобрнауки, действующий министр просвещения РФ Ольга Васильева. Она отметила, что организация некоторых подобных мероприятий не отвечает требованием и рассказала о случаях, когда олимпийский чемпион получает 60 и ниже баллов по ЕГЭ на профильном предмете. Это наводит на подозрения, заключила она.  

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Автор: Екатерина Розина
#олимпиада #россия #выпускники #школьники #общество #минобрнауки
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