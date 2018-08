РФ не позволит американской Delta занять место «Аэрофлота» — депутат ГД

Авиасообщение между Россией и США в любом случае не прекратится, считает член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Максим Сураев.

По его словам, Москва не позволит вытеснить российскую авиакомпанию «Аэрофлот» и безнаказанно летать на самолетах американской Delta. Если Вашингтон запретит «Аэрофлоту» летать в США, тогда Москва ответит аналогичными ограничениями в отношении американских авиакомпаний.

Депутат ГД объяснил, что авиасообщение между РФ и США не прекратится, но появившуюся нишу заполнят немецкие или французские компании. Если «Аэрофлот» лишится хорошего межконтинентального направления, тогда российская авиакомпания потерпит убытки.

