РФ не позволит американской Delta занять место «Аэрофлота» — депутат ГД
Авиасообщение между Россией и США в любом случае не прекратится, считает член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Максим Сураев.
По его словам, Москва не позволит вытеснить российскую авиакомпанию «Аэрофлот» и безнаказанно летать на самолетах американской Delta. Если Вашингтон запретит «Аэрофлоту» летать в США, тогда Москва ответит аналогичными ограничениями в отношении американских авиакомпаний.
«Мы должны действовать адекватно», — отметил Сураев.
Депутат ГД объяснил, что авиасообщение между РФ и США не прекратится, но появившуюся нишу заполнят немецкие или французские компании. Если «Аэрофлот» лишится хорошего межконтинентального направления, тогда российская авиакомпания потерпит убытки.
«Если они ввели санкции, давайте подождем и оценим», — резюмировал Сураев.
The Trump administration is hitting Russia with new sanctions punishing President Putin's government for using a chemical weapon against an ex-spy in Britain, U.S. officials told @NBCNews https://t.co/LbcAT6rV05— NBC News (@NBCNews) 9 августа 2018 г.