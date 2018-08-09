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Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Дипломаты РФ и Армении обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

 Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

Аббас обратился к международному сообществу с призывом вмешаться в ситуацию в Газе

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12:54   9 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Это подтвердили в следственном комитете. Главреда БелаПАН Ирину Левшину задержали в ходе расследования дела о нелегальном доступе к платной подписке государственного информагентства Белта.

В квартире Левшиной провели обыски. Специалисты вскрыли системный блок ее компьютера, а самого руководителя СМИ вызвали на допрос. В агентстве рассказали, что Левшина не выходит на связь с самого утра четверга.

Ранее в рамках «дела Белта» правоохранители задержали другого сотрудника БелаПАН — Татьяну Коровенкову.

Во вторник был возбуждено уголовное дело в связи с фактами неправомерно доступа к компьютерной информации агентства Белта. Следствие считает, что к этому причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». В редакциях tut.by и БелаПАН прошли обыски, а некоторых сотрудников задержали для выяснений обстоятельств.

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Автор: Виктория Разумовская
#следствие #белоруссия #сми #общество #дело белта
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