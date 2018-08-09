Главного редактора белорусского агентства БелаПАН задержали

Это подтвердили в следственном комитете. Главреда БелаПАН Ирину Левшину задержали в ходе расследования дела о нелегальном доступе к платной подписке государственного информагентства Белта.

В квартире Левшиной провели обыски. Специалисты вскрыли системный блок ее компьютера, а самого руководителя СМИ вызвали на допрос. В агентстве рассказали, что Левшина не выходит на связь с самого утра четверга.

Ранее в рамках «дела Белта» правоохранители задержали другого сотрудника БелаПАН — Татьяну Коровенкову.

Во вторник был возбуждено уголовное дело в связи с фактами неправомерно доступа к компьютерной информации агентства Белта. Следствие считает, что к этому причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». В редакциях tut.by и БелаПАН прошли обыски, а некоторых сотрудников задержали для выяснений обстоятельств.