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12:47   9 Августа 2018
Весь мир

ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

Еврокомиссия готовит новый законопроект о борьбе с терроризмом в интернете, пишет в четверг Die Welt.

Документом предлагается обязать интернет-компании, в том числе Facebook, Twitter и Google, оперативно находить и незамедлительно удалять террористический контент. Окончательный вариант проекта планируется представить в середине сентября.

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг объяснил, что добровольные соглашения с интернет-компаниями, хотя и показали положительные результаты, но достаточного прогресса достичь не помогли. Чтобы лучше защитить граждан, требования нужно ужесточать. В частности, оперативное удаление террористического контента должно стать обязанностью.

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Автор: Юлия Халус
#терроризм #google #интернет #еврокомиссия #весь мир #facebook
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