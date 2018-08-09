ЕК хочет обязать Facebook и Google удалять террористический контент

Еврокомиссия готовит новый законопроект о борьбе с терроризмом в интернете, пишет в четверг Die Welt.

Документом предлагается обязать интернет-компании, в том числе Facebook, Twitter и Google, оперативно находить и незамедлительно удалять террористический контент. Окончательный вариант проекта планируется представить в середине сентября.

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг объяснил, что добровольные соглашения с интернет-компаниями, хотя и показали положительные результаты, но достаточного прогресса достичь не помогли. Чтобы лучше защитить граждан, требования нужно ужесточать. В частности, оперативное удаление террористического контента должно стать обязанностью.