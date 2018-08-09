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12:32   9 Августа 2018
Россия

Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению

Четыре члена «банды GTA» приговорены к пожизненному заключению

Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению четырех членов «банды GTA», которых обвиняют в убийствах водителей в Подмосковье в 2012--2014 годах. Речь идет о подсудимых Хазратхоне Додохонове, Шерджоне Кодирове, Анваре Улугмурадове и Умаре Хасанове.

Еще одного члена банды осудили на 20 лет.

Оглашение приговора началось 1 августа. Суд объявил, что вина всех подсудимых доказана. Эти люди, по версии следствия, организовали устойчивую вооруженную банду, участники которой прошли обучение для разбойного нападения на людей. Каждый приговоренный отдавал себе отчет, что является членом группировки, в которой есть строгая иерархия. 

От их рук погибли 17 человек, еще на двоих были совершены покушения. Членов банды обвиняют в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #подмосковье #криминал #банда гта #мособлсуд
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